Что нельзя делать при возгорании на ранней стадии рассказали псковичам в МЧС

О правилах пожарной безопасности всем известно многое, но Главное управление МЧС России по Псковской области предлагает взглянуть на эту тему под другим углом.

Какие распространенные ошибки совершают люди, столкнувшись с возгоранием на ранней стадии?

Незнание плана эвакуации

Одна из самых частых ошибок – отсутствие или игнорирование плана эвакуации. В стрессовой ситуации пожара паника мешает действовать правильно. Важно заранее изучить план эвакуации вашего дома, работы или любого другого места, где человек проводит много времени.

Недооценка первых сигналов

Иногда первые признаки пожара воспринимаются недостаточно серьезно. Это особенно опасно, когда возгорание кажется незначительным. Если человек услышал крики «Пожар!» или сработала сигнализация, необходимо немедленно покинуть помещение.

Незнание, где находятся средства пожаротушения

Пожарные рукава и огнетушители могут остаться неиспользованными просто потому, что люди не знают об их местонахождении. Средства пожаротушения должны быть легкодоступны и заметны. Необходимо регулярно проверять их исправность.

Попытки самостоятельного тушения

На ранней стадии многие пытаются справиться с огнем самостоятельно. Но даже осознав, что ситуация выходит из-под контроля, люди часто медлят с вызовом пожарных.

«Не теряйте драгоценное время – немедленно звоните в экстренные службы!» — добавили в ведомстве.

Неправильный выбор огнетушителя

Незнание о различных типах огнетушителей и их назначении может привести к неэффективным или даже опасным попыткам тушения. Следует заранее узнать, какой огнетушитель подходит для тушения разных видов возгораний.