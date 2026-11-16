Количество недель с сокращенным графиком работы в России увеличится. В 2027 году их будет семь, что на две больше, чем в текущем году, следует из производственного календаря.



Изображение сгенерировано нейросетью

в феврале с 24-го по 26-е;

в марте с 9-го по 12-е;

в мае с 4-го по 7-е;

в мае с 11-го по 14-е;

в июне с 15-го по 18-е;

в ноябре с 1-го по 3-е;

в декабре с 27-го по 30-е.