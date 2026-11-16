Количество недель с сокращенным графиком работы в России увеличится. В 2027 году их будет семь, что на две больше, чем в текущем году, следует из производственного календаря.
Изображение сгенерировано нейросетью
- в феврале с 24-го по 26-е;
- в марте с 9-го по 12-е;
- в мае с 4-го по 7-е;
- в мае с 11-го по 14-е;
- в июне с 15-го по 18-е;
- в ноябре с 1-го по 3-е;
- в декабре с 27-го по 30-е.
Такой график связан с переносом выходных дней и государственными праздниками. Для сравнения, в 2026 году было запланировано всего шесть коротких недель: пять четырехдневных и одна трехдневная рабочая неделя, последняя продлится с 28 по 30 декабря, пишет