Житель города Дно незаконно наловил рыбы на 19 тысяч рублей

Жителя города Дно застали за незаконным выловом рыбы в акватории реки Сороть на территории Новоржевского муниципального округа. Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, причиненный ущерб по предварительным сведениям составил около 19 тысяч рублей.

Как установили сотрудники ведомства, житель города Дно 1965 года рождения незаконно вылавливал рыбу с помощью сетей. У горожанина изъяли лодку, лодочный мотор, сети и улов – щук, лещей, окуней и красноперок.

В настоящее время сотрудники МО МВД России «Бежаницкий» совместно со специалистами Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству по Псковской области выясняют все обстоятельства произошедшего. После проведения экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.