Псковский государственный университет расширяет подготовку врачебных кадров для региона. Уже в следующем учебном году на базе вуза планируется открыть три новых направления ординатуры: «Акушерство и гинекология», «Хирургия» и «Анестезиология и реаниматология». Об этом рассказала директор Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Нина Бугеро в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметила гость студии, первые шаги в подготовке врачей высшей квалификации были сделаны два года назад.

«Два года тому назад запустили первые две ординатуры — это терапия и педиатрия. Эти две ординатуры были открыты по согласованию с нашим министерством здравоохранения. Мы всегда обсуждаем, что требуется в регионе, какая нехватка кадров. Мы успешно прошли лицензирование, и в этом году семь настоящих терапевтов были выпущены из ординатуры. Они прошли специализированную аккредитацию и уже работают организациях здравоохранения», — объяснила Нина Бугеро.

Решение о расширении направлений подготовки было принято на недавнем совещании с министерством здравоохранения Псковской области.

«Мы совсем недавно встречались с нашим руководителем (временно исполняющий обязанности ректора - ред.) Сергеем Николаевым, а также с Мариной Гаращенко (министр здравоохранения Псковской области - ред.). У нас было достаточно большое собрание, где мы обсуждали, какие нам нужно еще направления открыть для того, чтобы удовлетворить потребности региона, чтобы эти ребята, которые закончат данный вид ординатуры, остались бы в регионе и продолжали работать в нашем здравоохранении», — прокомментировала гость студии.

В результате данного совещания было принято решение лицензировать еще три направления: «Акушерство и гинекология», «Хирургия» и «Анестезиология и реаниматология».