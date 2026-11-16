Троих жителей Псковской области осудят за создание экстремистской ячейки, вымогательство и хранение взрывчатки

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении троих жителей Псковской области. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, мужчин обвиняют в создании экстремистской ячейки, вымогательстве крупных сумм денег, а также в хранении взрывных устройств и выращивании наркосодержащих растений.

Видео: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, ранее неоднократно судимый и отбывавший наказания в местах лишения свободы мужчина, будучи приверженцем криминальной идеологии, с августа 2020 по октябрь 2025 года организовал деятельность запрещенного в России экстремистского движения. К этой незаконной деятельности он привлек двух своих знакомых.

В зависимости от роли каждого, фигурантам предъявлены обвинения по ряду серьезных статей Уголовного кодекса РФ: статьи 210 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации), подпункта «а», «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств), а также части 1 статьи 231 УК РФ (культивирование наркосодержащих растений в крупном размере).

Особый эпизод дела касается вымогательства. В ноябре 2024 года лидер ячейки вместе с одним из участников, применяя физическое насилие, потребовал 1,5 миллиона рублей у человека, ранее осужденного за незаконное пересечение границы. Злоумышленники заявили, что это «компенсация» за невыполненную работу по переправке людей через границу. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший перевел часть требуемой суммы на банковскую карту вымогателей.

Кроме того, в ходе обысков у организатора преступной группы были изъяты 16 взрывных устройств и 35 растений, содержащих наркотические вещества.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.