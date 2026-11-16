До 50 выпускников Псковского медколледжа готовы принять на работу в скорую помощь

До 50 выпускников Псковского медицинского колледжа в 2027 году готовы принять на работу в Псковскую станцию скорой медицинской помощи. Об этом рассказал главный врач учреждения Денис Сачков на встрече студентов с работодателями «Люди в белых халатах», которая прошла сегодня в Доме молодёжи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На диалоговой площадке собрались будущие медицинские сёстры и фельдшеры, а также работодатели всех медицинских организаций Псковской области. Студенты узнали о вакансиях, условиях работы, целевом обучении и мерах поддержки молодых специалистов. Также, на встрече отметили сотрудничество Псковского медицинского колледжа с региональным кадровым центром здравоохранения. Его специалисты помогают выпускникам трудоустроиться, адаптироваться на рабочем месте и получить поддержку наставников.
В 2027 году колледж планирует выпустить около 200 медицинских работников. Как отметила Татьяна Егорова, многие из них уже заключили договоры о целевом обучении.
По её словам, целевое обучение даёт несколько преимуществ: приём в колледж вне очередей, гарантированное трудоустройство и ежемесячную выплату в размере 4,5 тысячи рублей.
Особенно востребованы молодые специалисты в районных подразделениях скорой помощи. В Пскове и Великих Луках штат практически укомплектован, однако в других муниципалитетах сохраняется нехватка кадров.
Главый врач Псковской станции медицинский помощи отметил, что молодым специалистам предлагают участвовать в программе «Земский фельдшер», которая предусматривает подъёмные выплаты. Такая программа направлена на преодоление дефицита медицинских кадров в сельской местности, рабочих поселках, ПГТ и малых городах.
Сейчас более 50 студентов двух медицинских колледжей разных курсов обучаются по целевым договорам со станцией скорой помощи. Большинство из них ещё до выпуска знают, где будут работать.