До 50 выпускников Псковского медколледжа готовы принять на работу в скорую помощь

До 50 выпускников Псковского медицинского колледжа в 2027 году готовы принять на работу в Псковскую станцию скорой медицинской помощи. Об этом рассказал главный врач учреждения Денис Сачков на встрече студентов с работодателями «Люди в белых халатах», которая прошла сегодня в Доме молодёжи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На диалоговой площадке собрались будущие медицинские сёстры и фельдшеры, а также работодатели всех медицинских организаций Псковской области. Студенты узнали о вакансиях, условиях работы, целевом обучении и мерах поддержки молодых специалистов. Также, на встрече отметили сотрудничество Псковского медицинского колледжа с региональным кадровым центром здравоохранения. Его специалисты помогают выпускникам трудоустроиться, адаптироваться на рабочем месте и получить поддержку наставников.



В 2027 году колледж планирует выпустить около 200 медицинских работников. Как отметила Татьяна Егорова, многие из них уже заключили договоры о целевом обучении.

«Сегодня мы проводим традиционное мероприятие. Это диалоговая площадка. Она называется "Люди в белых халатах". Это встреча будущих выпускников 2027 года с нашими работодателями, с главными врачами медицинских организаций города и области», - рассказала директор Псковского медицинского колледжа Татьяна Егорова.

По её словам, целевое обучение даёт несколько преимуществ: приём в колледж вне очередей, гарантированное трудоустройство и ежемесячную выплату в размере 4,5 тысячи рублей.

Особенно востребованы молодые специалисты в районных подразделениях скорой помощи. В Пскове и Великих Луках штат практически укомплектован, однако в других муниципалитетах сохраняется нехватка кадров.

«В 2027 году мы готовы принять до пятидесяти человек. Но весь нюанс в том, что мы готовы принять выпускников в районы области, учитывая, что станция скорой помощи - единая организация на всей территории Псковской области», - сообщил Денис Сачков.

Главый врач Псковской станции медицинский помощи отметил, что молодым специалистам предлагают участвовать в программе «Земский фельдшер», которая предусматривает подъёмные выплаты. Такая программа направлена на преодоление дефицита медицинских кадров в сельской местности, рабочих поселках, ПГТ и малых городах.

Сейчас более 50 студентов двух медицинских колледжей разных курсов обучаются по целевым договорам со станцией скорой помощи. Большинство из них ещё до выпуска знают, где будут работать.