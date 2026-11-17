25 человек обратились к сенатору от Псковской области Алексею Наумцу во время личного приёма граждан в региональной общественной приёмной партии «Единая Россия». Большинство вопросов касались социальной и правовой поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщили в региональном отделении партии.

Фото: Псковское реготделение «Единой России» / Max

Жители просили помочь с организацией госпитализации и лечения военнослужащих, оформлением отпусков и получением положенных пособий. Также поступили обращения с просьбой помочь определить статус военнослужащего.

Все 25 обращений Алексей Наумец взял на личный контроль. По ним будут направлены запросы в профильные ведомства для оперативного решения поднятых проблем.