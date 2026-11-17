После измены многие пары решают остаться вместе, но вернуть всё как было уже невозможно. Что на самом деле требуется, чтобы начать заново, - и почему прощение не равно возвращению к прежней жизни?

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Как отметила в комментарии RuNews24.ru психолог, старший преподаватель кафедры психологии Университета «Синергия» Анна Гусева, измена наносит удар по самооценке, рушит доверие к миру, которое в человеке закладывается с детства. Человек думает: «Меня променяли, я недостаточно хорош», а тот, кто изменил, зачастую занимает инфантильную позицию. Многие изменщики хотят, что их любили просто так, без усилий, без обязательств. Либо, что тоже случается довольно часто, измена становится проявлением страха близости, попыткой избежать глубокую привязанность.

«Когда мы говорим об изменах, обязательно нужно учитывать опыт семьи. Партнеры этот опыт не выбирают. Огромную роль здесь играет то, что видел ребенок в своей родительской семье: если он наблюдал измены, то это отпечатывается на всю жизнь. Здесь может быть чувство вины, потери безопасности, искажение модели любви. Если вы прощаете изменника ради детей, подумайте, какой тип отношений вы им транслируете. Холодное существование или реальное уважение?».

По словам психолога, важно обратить внимание на возрастные периоды. В 20-30 лет мы верим в идеальную любовь, а измену воспринимаем как катастрофа. В этом возрасте люди, столкнувшиеся с изменой, чаще всего выбирают разрыв, чтобы сохранить внутреннюю целостность. В среднем возрасте кризис толкает на измены. Прощение становится рациональным выбором. В зрелом возрасте на первый план выходит страх одиночества. Прощение изменника связано с принятием несовершенства другого человека и желание дожить век вместе.

«Еще нужно обратить внимание на культурный код. В России измена стигматизируется. Люди прощают не потому, что готовы, а потому, что так принято. В международной практике развита семейная терапия, и вопрос там ставится иначе: что важнее – сохранение отношений или личные границы? Прощение действует как осознанный выбор».

Как подчёркивает эксперт, прощение после измены – это про то, сможете ли вы выстроить отношения заново. Но только если вы прощаете ради своего душевного покоя, а не из-за иллюзии нормальной семьи.