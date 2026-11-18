На пленарном заседании Государственной Думы рассмотрено два законопроекта, которые напрямую касаются социальной защищенности граждан. Как сообщил депутат Госдумы 9-ого созыва Антон Мороз в своем канале в мессенджере Мах, на заседании приняли закон, касающийся вопросов жилья для военнослужащих: жилье, полученное в детстве или в составе семьи других граждан, больше не мешает военнослужащему встать в очередь по военной службе.

Фотографии: Антон Мороз / Мах

Также теперь на федеральном уровне будут закреплены единые нормы площади жилого помещения. А если семья утратила жилье из-за боевых действий, ЧС или теракта либо дом признан аварийным – у нее появляется право на повторное улучшение жилищных условий. Права тех, кто уже стоит на учете по региональным нормам, сохраняются.

«Поддержка защитников Отечества – прямая обязанность государства!» — отметил парламентарий.

Кроме того, в первом чтении депутаты поддержали законопроект, направленный на популяризацию образа многодетной семьи в рекламе.

Объединения рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей, включая саморегулируемые организации, получат право разрабатывать и устанавливать обязательные для своих членов правила использования образа благополучной семьи не менее чем с тремя детьми, если в рекламе предполагается образ семьи с ребенком.

А рекламодатели социальной рекламы при закупках работ на производство и распространение такой рекламы будут обязаны использовать именно образ многодетной семьи.