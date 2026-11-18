Роботы постепенно берут на себя работу, которую раньше приходилось выполнять людям вручную. Не отстаёт от современных технологий и Псковский хлебокомбинат: сегодня на предприятии трудятся уже шесть роботов, а в перспективе их планируют задействовать и при отгрузке готовой продукции. Об этом рассказал генеральный директор АО «Псковский хлебокомбинат» Виктор Почернин в эфире на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам руководителя, ещё три года назад сотрудники предприятия не могли представить, что роботы станут частью привычного производственного процесса.

«Кто бы мог подумать даже в нашем коллективе, что у нас будет работать не один, а шесть роботов уже. И мы продолжаем этот вопрос с целью только одной - сделать труд привлекательным, сделать труд уважаемым, особенно нашей молодёжью», - отметил Виктор Почернин.

Одной из причин автоматизации стала нехватка рабочих кадров. Кроме того, руководство стремится избавить сотрудников от тяжёлой и однообразной работы. В качестве примера Виктор Почернин привёл профессию укладчика.

«Это монотонная работа, это 12 часов, в каждую секунду ты должен уложить две штучки изделия в определённом порядке», - рассказал директор.

Теперь часть подобных задач выполняет автоматизированное оборудование. При этом технологии применяют не только при производстве хлеба, но и в кондитерском цехе. Например, для нарезки изделий на предприятии уже используют лазер.

Следующий шаг - автоматизация отгрузки продукции.

«Мы строим сегодня огромный склад по отгрузке нашей продукции, в котором уже будут и отбирать эту продукцию, и загружать эту продукцию в необходимом количестве. Это будут всё делать роботы», - поделился Виктор Почернин.

Несмотря на активное внедрение технологий, полностью заменить сотрудников на предприятии не планируют. Наоборот, современное производство требует специалистов, которые умеют программировать оборудование и контролировать его работу. По словам руководителя, обучение новых сотрудников занимает от трёх месяцев до полугода.

«Какие бы ни были роботы, какие бы ни были виды автоматизации производства, я считаю, главное для нас - это человек», - подчеркнул Виктор Почернин.

Внедрение новых технологий, по мнению директора, повышает производительность и помогает заинтересовать молодёжь работой на предприятии.