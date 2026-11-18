Часть российских пенсионеров получит в декабре 2026 года сразу две выплаты — за декабрь и досрочно за январь 2027-го. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.
По его словам, из-за новогодних каникул, которые продлятся с 31 декабря по 10 января, выплату переносят.
Первая сумма в этой выплате будет за декабрь, а вторая — за январь. Он добавил, что это касается и работающих, и неработающих пенсионеров. Депутат подчеркнул, что досрочно переведут страховые, социальные и накопительные пенсии, которые банки выплачивают по праздничному графику, пишет «