Часть российских пенсионеров получит в декабре 2026 года сразу две выплаты — за декабрь и досрочно за январь 2027-го. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, из-за новогодних каникул, которые продлятся с 31 декабря по 10 января, выплату переносят.

«Две пенсионные выплаты в декабре ожидаются у получателей, которым пенсия зачисляется на банковский счет с 1-го по 10-е число месяца», — подчеркнул он.