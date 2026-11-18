90,2 тысячи тонн продукции животного происхождения проконтролировали сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на российско-белорусском участке границы в Псковской области с января по октябрь 2026 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

За десять месяцев инспекторы проверили ввоз 48,1 тысячи тонн мяса и мясопродуктов, 36,5 тысячи тонн молока и молочной продукции, а также 5,6 тысячи тонн рыбы и рыбопродуктов. Кроме того, через границу поступили 157,4 миллиона пищевых куриных яиц и 19,5 тысячи тонн кормов и кормовых добавок.

Продукцию перевозили автомобильным и железнодорожным транспортом. Все партии прошли ветеринарный контроль. Грузы, соответствующие ветеринарно-санитарным требованиям России и Евразийского экономического союза, направили получателям.