Использование дополнительной клавиатуры при длительной работе за ноутбуком помогает сохранить правильную осанку и снизить нагрузку на зрение. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Псковской области в рамках рубрики «Работа над ошибками».

Специалисты объяснили, что экран и клавиатура ноутбука соединены, поэтому человеку сложно одновременно удобно расположить руки и сохранить правильное положение головы. Если поставить ноутбук так, чтобы было удобно печатать, экран часто оказывается слишком низко. Из-за этого приходится наклонять голову. Если же поднять экран до уровня глаз, пользоваться встроенной клавиатурой становится неудобно.

Решить проблему помогает дополнительная клавиатура. Ноутбук можно установить выше, а клавиатуру разместить на столе. Это позволит сохранить удобное положение рук и рекомендуемое расстояние от глаз до экрана - не менее 50 сантиметров.

Рекомендация стала частью новой рубрики Роспотребнадзора «Работа над ошибками», которую запустили по итогам Всероссийской акции «Диктант здоровья». Её участники из Псковской области показали высокий уровень санитарной грамотности, однако некоторые вопросы вызвали затруднения.