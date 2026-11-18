Администрацию Дедовичского муниципального округа обязали восстановить уличное освещение на всей улице Мирной в посёлке Дедовичи. Такое решение принял Дедовичский районный суд по иску прокурора, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото из материалов граждансого дела / пресс-служба судов Псковской области

В ходе разбирательства установили, что на улице Мирной, в том числе возле дома №22, длительное время отсутствует стационарное освещение. Суд признал, что администрация нарушила требования законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Иск прокурора удовлетворили в полном объёме. Теперь администрация должна восстановить освещение на всей улице в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано.