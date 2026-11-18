Как выстроить системное взаимодействие администрации и военкомата обсудил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин с новым военным комиссаром — подполковником Сергеем Крупским на рабочей встрече. Об этом глава муниципалитета сообщил в Мах.
Фото: Иван Белугин / Мах
Сергей Крупский возглавил объединённый военный комиссариат, который отвечает за Бежаницкий, Локнянский, Новоржевский и Пушкиногорский округа.
Отдельно участники встречи договорились уделить внимание обмену информацией и распределению ответственности между администрацией округа и военным комиссариатом.