Как выстроить системное взаимодействие администрации и военкомата обсудил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин с новым военным комиссаром — подполковником Сергеем Крупским на рабочей встрече. Об этом глава муниципалитета сообщил в Мах.

Фото: Иван Белугин / Мах

Сергей Крупский возглавил объединённый военный комиссариат, который отвечает за Бежаницкий, Локнянский, Новоржевский и Пушкиногорский округа.

«Обсудили, как выстроить системное взаимодействие администрации и военкомата. Важно, чтобы вопросы воинского учета и призыва решались слаженно, участники специальной военной операции и их семьи получали адресную поддержку, а совместная работа по патриотическому воспитанию и сохранению памяти была последовательной», - подчеркнул Иван Белугин.

Отдельно участники встречи договорились уделить внимание обмену информацией и распределению ответственности между администрацией округа и военным комиссариатом.