Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск «Триумвират».

Ключевые темы, которые сегодня обсудят соведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко:

«Ялта-2026»: Есть ли перспективы построения новой мировой системы безопасности?

«Немедленно извинитесь!» Конец депутатским стендапам?

Транспортная (не)доступность? Как попасть из Пскова в столицу?

Начало программы в 13:04. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.