Жители Невельского, Новосокольнического, Пустошкинского, Себежского и Усвятского муниципальных округов могут записаться на прием к специалисту Невельсокй межрайонной больницы с помощью бота в мессенджере Мах, сообщили в канале медицинского учреждения.

Для жителей Псковской области работают несколько полезных медицинских сервисов.

Для записи ко врачу есть отдельный чат-бот — pskov_kvrachu_bot. Чтобы им воспользоваться, необходимо установить Мах, найти бота в поиске, запустить его и выбрать услугу «Запись к врачу».

Для записи на прием потребуется ввести номер полиса ОМС и дату рождения — после этого система подскажет дальнейшие шаги.

На телемедицинскую консультацию можно записаться с помощью второго бота в мессенджере Мах — telemedpskov_bot. С его помощью можно получить дистанционную консультацию специалиста по видеозвонку. Также через него закрывают больничный лист без личного визита в поликлинику и повторно выписывают льготные лекарственные препараты.

Для того, чтобы найти ботов в мессенджере Мах, необходимо в графу поиска ввести названия ботов.