Многие клиенты банков привыкли подписывать многостраничные договоры, не вчитываясь в мелкий шрифт, полагая, что документ является типовым и не содержит подводных камней. Однако такая беспечность может привести к неприятным финансовым ситуациям. Об этом в эфире программы «Про деньги» на радио ПЛН FM (102,6 FM) рассказала региональный управляющий Альфа-Банка в Псковской области Ирина Баранова.
По словам эксперта, существует четыре основных пункта, которые требуют обязательной проверки вне зависимости от вида банковской услуги.
Вторым важным аспектом эксперт назвала условия выплат и сроки: «Необходимо обратить внимание на график платежей и сроки. Посмотреть в графике, какой он: аннуитетный или дифференцированный. В части сроков по вкладам — возможно ли досрочное расторжение», — пояснила Ирина Баранова.
Третий и четвертый пункты касаются скрытых или дополнительных расходов, которые часто упускаются из виду при подписании документов.