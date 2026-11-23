Многие клиенты банков привыкли подписывать многостраничные договоры, не вчитываясь в мелкий шрифт, полагая, что документ является типовым и не содержит подводных камней. Однако такая беспечность может привести к неприятным финансовым ситуациям. Об этом в эфире программы «Про деньги» на радио ПЛН FM (102,6 FM) рассказала региональный управляющий Альфа-Банка в Псковской области Ирина Баранова.

По словам эксперта, существует четыре основных пункта, которые требуют обязательной проверки вне зависимости от вида банковской услуги.

«В первую очередь надо обратить внимание на полную стоимость кредита либо на эффективную процентную ставку, если это касается вкладов», — отметила Ирина Баранова.

Вторым важным аспектом эксперт назвала условия выплат и сроки: «Необходимо обратить внимание на график платежей и сроки. Посмотреть в графике, какой он: аннуитетный или дифференцированный. В части сроков по вкладам — возможно ли досрочное расторжение», — пояснила Ирина Баранова.

Третий и четвертый пункты касаются скрытых или дополнительных расходов, которые часто упускаются из виду при подписании документов.