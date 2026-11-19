Заместитель министра здравоохранения Псковской области Ирина Жаворонкова представила коллективу Псковской инфекционной клинической больницы нового руководителя. Как сообщили в профильном ведомстве, до проведения кадрового конкурса обязанности главного врача будет исполнять Самир Аль-Араби.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области / «ВКонтакте»

Самир Аль-Араби — выпускник Санкт-Петербургской педиатрической медицинской академии, уроженец Порхова. Вся его профессиональная деятельность связана с медицинскими организациями Псковской области. В составе региональных медицинских бригад он неоднократно работал на новых территориях.

«Для инфекционной больницы Самир Аль-Араби не новый человек. В годы пандемии он уже работал здесь заместителем главного врача, поэтому хорошо знает специфику учреждения», — отметили в министерстве здравоохранения региона.

Последние годы он занимал должность заместителя главного врача Псковской станции скорой медицинской помощи.