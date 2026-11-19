Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора направило ООО «Великолукский молочный комбинат» претензию о добровольном возмещении 8,78 миллиона рублей вреда, причиненного атмосферному воздуху. Как сообщили в пресс-службе ведомства, нарушения выявили осенью 2026 года во время обязательного профилактического визита.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора

Инспекторы установили, что предприятие осуществляло выбросы загрязняющих веществ без комплексного экологического разрешения (КЭР). В атмосферу поступали оксиды азота и углерода, соединения марганца, оксид железа и взвешенные вещества.

Производственный объект относится к I категории негативного воздействия на окружающую среду. Как отметили в ведомстве, подобные предприятия должны были получить КЭР до 1 января 2025 года, но комбинат на момент проведения профвизита необходимый документ не оформил и производил выбросы без разрешительной документации.

Росприроднадзор рассчитал размер вреда и предъявил требование о добровольном возмещении ущерба. Если предприятие откажется компенсировать причиненный вред добровольно, управление обратится в суд для принудительного взыскания.