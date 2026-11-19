Коммунисты Псковщины обратились к председателю центрального комитета КПРФ, руководителю фракции партии в Государственной Думе Геннадию Зюганову с просьбой о принятии срочных мер по спасению и реставрации памятника истории — Дома-музея Владимира Ленина («Домика "Искры"») в Пскове. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского областного комитета КПРФ.

Фото: пресс-служба Псковского ОК КПРФ

К Геннадию Зюганову обратились от лица коммунистов, историков, градозащитников и «всех неравнодушных граждан, кому дорога память о великой истории Родины и зарождении большевизма».

В городе Пскове на переулке Искры, дом 5 находится объект культурного наследия федерального значения — Дом-музей Владимира Ленина, более известный в народе как «Домик "Искры"». Именно там в марте-апреле 1900 года под руководством Владимира Ленина состоялось Псковское совещание социал-демократов, где был принят программный документ «Проект заявления редакции "Искры" и "Зари"», заложивший фундамент для создания общерусской марксистской газеты и сплочения РСДРП.

«Этот дом — колыбель ленинской "Искры", из искры которой, как известно, возгорелось пламя Великой Октябрьской социалистической революции», — добавили обратившиеся.

Как отметили псковские коммунисты, сегодня данный исторический памятник находится в критическом, аварийном состоянии и балансирует на грани полного разрушения. Здание, являющееся частью Псковского музея-заповедника, годами не получает должного финансирования на проведение полноценных реставрационных работ: протекает кровля, разрушаются несущие деревянные конструкции, приходит в упадок прилегающая территория.

«Существует реальная угроза того, что объект доведут до окончательного разрушения, чтобы впоследствии признать аварийным, снести и использовать землю в центре города в коммерческих целях. Бездействие местных чиновников и отсутствие целевого финансирования ведут к тому, что Россия может навсегда потерять важнейший материальный свидетель эпохи становления советского государства. В условиях, когда партия ведет системную и принципиальную борьбу за сохранение советского наследия, исторической правды и ленинских принципов, гибель "Домика "Искры" станет невосполнимой утратой и ударом по нашему общему культурному коду, и, в условиях борьбы за сохранение нашей истинной истории, уничтожение или закрытие такого знакового ленинского места является недопустимым», — пояснили обратившиеся.

Как отметили коммунисты Псковщины, в истории регионального обкома КПРФ и комсомола уже был успешный опыт спасения данного объекта: в 2007 году силами партийцев и на добровольные пожертвования здесь был проведен ремонт. Однако, по мнению обратившихся, в нынешней ситуации полумер недостаточно — объекту требуется капитальная комплексная реставрация – спустя годы проблема обострилась вновь, и масштаб накопившихся разрушений требует системного вмешательства на федеральном уровне.

На основании изложенного, псковские коммунисты просят Центральный Комитет КПРФ взять ситуацию с разрушением Дома-музея Владимира Ленина в Пскове под личный контроль руководства партии, направить официальные депутатские запросы от фракции КПРФ в Государственной Думе в Министерство культуры РФ и правительство Псковской области с требованием выделить целевое финансирование на экстренное проведение противоаварийных и реставрационных работ. А также инициировать со стороны ЦК КПРФ партийную проверку текущего состояния музея, рассмотреть возможность оказания адресной материально-технической помощи объекту и рассмотреть возможность привлечения ресурсов партийных фондов, сил Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» и привлечения внимания федеральных СМИ к спасению ленинского музея.