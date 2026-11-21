С 1 января 2027 года женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей будут назначать автоматически, без подачи заявления и сбора документов. Профсоюзы СОЦПРОФ последовательно выступают за укрепление института семьи, повышение престижа материнства и отцовства, а также за расширение реальных социальных гарантий для граждан, которые своим трудом, ответственностью и жизненным примером вносят вклад в будущее нашей страны. Такое мнение высказал председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.
По новому порядку сведения о присвоении почётного звания государственные органы будут самостоятельно передавать в Социальный фонд России. На основании этих данных фонд назначит и перечислит выплату без дополнительных обращений со стороны получательницы.
Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Оно сопровождается единовременным денежным поощрением в размере 1 миллиона рублей.
Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов отметил, что поддержка многодетных матерей должна быть не только существенной, но и доступной.
По его словам, переход к автоматическому назначению выплат позволит избавить женщин от необходимости самостоятельно оформлять документы и подтверждать право на государственную поддержку.
При этом в профсоюзном объединении считают, что помощь многодетным семьям не должна ограничиваться единовременными выплатами. Необходимо развивать социальные гарантии, повышать доступность медицины и образования, поддерживать занятость женщин и защищать их трудовые права.
Он подчеркнул, что государственная поддержка должна помогать семьям чувствовать уверенность в будущем.
Кроме того, профсоюзы считают, что признание материнского труда должно выражаться не только в высоких государственных наградах, но и в конкретных социальных гарантиях, финансовой поддержке и создании благоприятных условий для воспитания детей.