С 1 января 2027 года женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей будут назначать автоматически, без подачи заявления и сбора документов. Профсоюзы СОЦПРОФ последовательно выступают за укрепление института семьи, повышение престижа материнства и отцовства, а также за расширение реальных социальных гарантий для граждан, которые своим трудом, ответственностью и жизненным примером вносят вклад в будущее нашей страны. Такое мнение высказал председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

По новому порядку сведения о присвоении почётного звания государственные органы будут самостоятельно передавать в Социальный фонд России. На основании этих данных фонд назначит и перечислит выплату без дополнительных обращений со стороны получательницы.

Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Оно сопровождается единовременным денежным поощрением в размере 1 миллиона рублей.

Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов отметил, что поддержка многодетных матерей должна быть не только существенной, но и доступной.

«Мать-героиня — это не просто почётное звание. За ним стоит огромный ежедневный труд женщины, годы заботы о детях, бессонные ночи, воспитание, образование, формирование характера и жизненных ценностей нового поколения. Воспитать десять и более детей — это колоссальная ответственность, требующая невероятной самоотдачи, терпения, душевной силы и преданности своей семье. Такие женщины заслуживают самого глубокого уважения общества и всесторонней поддержки государства», — подчеркнул Сергей Вострецов.

По его словам, переход к автоматическому назначению выплат позволит избавить женщин от необходимости самостоятельно оформлять документы и подтверждать право на государственную поддержку.

«Поэтому переход к автоматическому назначению единовременной выплаты в размере одного миллиона рублей с 1 января 2027 года мы рассматриваем как важный шаг к формированию современной и ориентированной на человека системы социальной защиты. Государство должно само видеть, кому положена поддержка, и обеспечивать её своевременное предоставление, а не заставлять граждан доказывать своё право на заслуженную помощь», — заявил председатель СОЦПРОФ.

При этом в профсоюзном объединении считают, что помощь многодетным семьям не должна ограничиваться единовременными выплатами. Необходимо развивать социальные гарантии, повышать доступность медицины и образования, поддерживать занятость женщин и защищать их трудовые права.

«Однако мы убеждены, что поддержка материнства не должна ограничиваться разовыми выплатами. Необходимо последовательно развивать систему социальных гарантий для многодетных семей, обеспечивать доступность качественной медицины и образования, создавать условия для совмещения материнства и профессиональной деятельности, поддерживать занятость женщин и защищать их трудовые права», — отметил Сергей Вострецов.

Он подчеркнул, что государственная поддержка должна помогать семьям чувствовать уверенность в будущем.

«Демографическое будущее России формируется не лозунгами, а конкретными делами. И наша общая задача — сделать так, чтобы каждая семья, решившая воспитывать много детей, была уверена в поддержке государства, уважении общества и достойных условиях жизни. Забота о матерях-героинях — это одновременно забота о будущем поколении и будущем всей страны», — заключил председатель СОЦПРОФ.

Кроме того, профсоюзы считают, что признание материнского труда должно выражаться не только в высоких государственных наградах, но и в конкретных социальных гарантиях, финансовой поддержке и создании благоприятных условий для воспитания детей.