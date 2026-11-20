Сотрудники Псковской таможни возбудили 16 уголовных дел по фактам незаконного перемещения табачной продукции через границу за десять месяцев 2026 года. Общий объем изъятого контрафакта составил более 762 тысяч пачек сигарет, а стоимость предотвращенного ущерба превысила 114 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фотографии: Северо-Западное таможенное управление / Max

Табачная продукция остается одним из главных предметов правонарушений на протяжении последних пяти лет. Для борьбы с контрабандой мобильные группы таможни в круглосуточном режиме патрулируют дороги области вблизи российско-белорусской границы, останавливая машины для проверок, отмечают в пресс-службе ведомства.

Только в 2025 году оперативники выявили и пресекли ввоз более 311 тысяч пачек немаркированных сигарет производства Республики Беларусь на сумму 41 миллион рублей, что стало основанием для возбуждения семи уголовных дел. В текущем году масштабы незаконного оборота выросли: количество дел увеличилось до 16, а объем изъятой продукции - более чем вдвое. Все сигареты были лишены необходимых средств идентификации и акцизных марок РФ.