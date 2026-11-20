Специалисты федерального казённого учреждения - управления автомобильных дорог «Северо-Запад» полностью подготовили дорожную инфраструктуру региона к холодам. Для безопасного проезда по 914 километрам федеральных дорог задействовано 150 единиц специализированной техники, включая снегоочистители и автогрейдеры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Вся техника прошла предсезонный осмотр и переведена в режим круглосуточной готовности. Подрядчики заготовили более 77 тысяч тонн противогололедных материалов. За состоянием полотна и работой машин ведется непрерывный контроль из ситуационного центра с использованием данных Глобальной навигационной спутниковой системы и дорожных метеостанций.

В связи с понижением температуры специалисты ФКУ УПРДОР призывают заменить летние шины на зимние. При температуре ниже +5…+7 градусов летняя резина теряет эластичность, что увеличивает тормозной путь и ухудшает сцепление с дорогой. Водителям также рекомендуют соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и выбирать скорость с учетом погодных условий.