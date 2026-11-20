Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в международном форуме омбудсменов, который прошёл в Москве с 16 по 18 ноября под эгидой уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил псковский омбудсмен.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Как отметил псковский уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов, впервые по инициативе федерального коллеги, российского омбудсмена Яны Лантратовой, форум объединил сразу три крупных международных события: заседание Евразийского альянса омбудсменов, научно-практическую конференцию «Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов» и Молодёжный форум.

В мероприятии приняли участие более 450 представителей правозащитного сообщества из 70 государств, в том числе стран СНГ, БРИКС, США, Великобритании, Бахрейна, Мексики, Бразилии, Эквадора, Турции, Греции, Индонезии, Мадагаскара, Монголии, ЮАР и Швейцарии.

С приветствиями по случаю открытия юбилейной, десятой Международной научно-практической конференции, посвящённой защите прав человека, к участникам международного Форума обратились президент России Владимир Путин, председатель правительства России Михаил Мишустин, а также министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

В своём послании глава российского государства особо подчеркнул, что конференция в полной мере доказала свою востребованность и эффективность, обеспечивая прямое неформальное общение между национальными омбудсменами, представителями государственных ведомств и международных организаций, экспертами и учёными-правоведами из десятков стран. Не случайно она пользуется растущим авторитетом в мировом правозащитном сообществе.

Президент России обратил внимание, что нынешняя встреча посвящена важным вопросам, связанным с защитой прав и свобод человека за рубежом, гарантиями национальной, языковой, культурной и религиозной идентичности, борьбой с торговлей людьми и современными формами рабства. Владимир Путин выразил уверенность, что в ходе пленарного заседания и тематических сессий омбудсмены из разных стран мира смогут обменяться накопленным опытом и вместе подумать о путях дальнейшего совершенствования механизмов, направленных на защиту законных прав граждан наших стран.

Глава Российского государства особо обратил внимание на впервые проводимый в рамках конференции молодёжный форум, на котором предстоит обсудить весьма актуальную для молодого поколения проблематику реализации права на образование, обеспечения безопасного пользования цифровыми технологиями и распространения финансовой грамотности.

Итоги международного форума стали важной вехой в развитии и совершенствовании деятельности как национальных, так и региональных институтов по защите прав граждан, отметил Дмитрий Шахов. Так, в Евразийский альянс омбудсменов, созданный по инициативе уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 2016 году, в этом году в его члены вступили как национальный правозащитный институт – Высшая комиссия по правам человека Ирака, так и региональный омбудсмен провинции Пенджаб из Пакистана. Всего сегодня в Альянс входит уже 13 национальных и региональных правозащитных организаций иностранных государств.

Другой важной инициативой российского омбудсмена, с которой впервые выступила Яна Лантратова, является то, что на обсуждение мирового правозащитного движения внесены так называемые «Московские принципы: общие подходы к защите прав человека». Московские принципы после их обсуждения и подписания станут новым международным документом, принятым в развитии «Парижских принципов», которые были приняты в 1991 году и определили в системе Организации Объединённых Наций международные стандарты, в том числе: статус, независимость и методы работы национальных правозащитных учреждений.

Кроме того, «Московские принципы» продолжат развитие международных актов ООН и призваны закрепить общие подходы к международному сотрудничеству омбудсменов. Основная идея их заключается в том, что защита прав человека не должна иметь двойных стандартов и зависеть от гражданства, политических убеждений, геополитической конъюнктуры или состояния отношений между государствами.

«Нельзя обойти одну инициативу российского омбудсмена Яны Лантратовой — создать новую международную правозащитную организацию омбудсменов, которая будет руководствоваться "Московскими принципами" и останется открытой для представителей разных государств. Одним словом, завершившийся международный форум был наполнен новыми инициативами международного значения, насыщен по своему содержанию, а также стал площадкой, где омбудсмены из разных стран и регионов смогли не только представить свои лучшие правозащитные практики, но и перенять опыт для улучшения качества защиты прав жителей нашей страны и своего региона», — резюмировал Дмитрий Шахов.