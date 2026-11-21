Не обязательно выбирать квартиру, чтобы поехать на «День новостроек с ПЛН» - проект Псковской Ленты Новостей. В рамках уже третьего бесплатного автобусного тура у жителей и гостей Пскова появится возможность ознакомиться с актуальными предложениями на рынке недвижимости, оценить дворы и инфраструктуру, а также посмотреть и сравнить планировки.

Экскурсия подойдет тем, кто только присматривается к покупке квартиры, интересуется ценами на недвижимость, сравнивает инфраструктуры районов, а также кто не знает, какую именно квартиру хочет приобрести в будущем.

Участники посетят следующие объекты:

ЖК «Семейный» (улица Досягаева);

ЖК «Панорама» (улица Пражская);

ЖК «Семь сезонов» (Рижский проспект);

ЖК «Новая фамилия» (улица Инженерная);

ЖК «Смарт» (улица Юности).

Особенностью бесплатного автобусного тура станет сопровождение журналистов ПЛН, с которыми можно будет не просто посмотреть, но и обсудить увиденное. Помимо этого, у эксурсантов появится возможность получить до 400 000 бонусов при покупке определенных квартир.

Тур состоится 5 декабря. Количество мест ограничено, поэтому для участия необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке.

Для всех участников «Дня новостроек с ПЛН» 05.12.2026 года действует спецпредложение для новосёлов от партнера проекта «Лемана Про» - скидка 10% без лимита на проекты и товары по обустройству дома для тех, кто приобрёл жилье в течение 3-х лет. Подробные условия акции уточняйте у сотрудников «Лемана Про».