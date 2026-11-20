Жителям Псковской области посоветовали заранее готовиться к новогодним покупкам, проверять качество товаров и не доверять подозрительно большим скидкам. Рекомендации опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в предпраздничной спешке возрастает риск приобрести некачественную или небезопасную продукцию. Особое внимание специалисты советуют обращать на маркировку товаров, сведения о производителе, сроки годности и условия хранения. Подлинность отдельных категорий продукции можно проверить через приложение «Честный знак».

Осторожность необходима и при покупках в интернете. Перед оформлением заказа следует изучить отзывы о продавце, проверить его контактные данные, условия доставки и возврата. Переходить по сомнительным ссылкам и вводить данные банковских карт на непроверенных сайтах не рекомендуется.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что отсутствие кассового чека не лишает покупателя права предъявить претензию. Подтвердить покупку можно банковской выпиской, электронным чеком или другими доказательствами.

Специалисты рекомендуют заранее составлять список подарков и планировать расходы, чтобы избежать импульсивных покупок. При возникновении вопросов о качестве товаров и защите прав потребителей можно обратиться на горячую линию ведомства по телефону 8 800 555-49-43.