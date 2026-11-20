День открытых дверей для родственников осужденных прошел в исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УФСИН.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Право принять участие в мероприятии получили родственники осужденных, которые положительно характеризуются, не нарушают установленный порядок отбывания наказания и активно участвуют в жизни учреждения.

Перед началом экскурсии начальник ИК-4 Сергей Горячев провел для гостей инструктаж. Он рассказал о правилах поведения на территории колонии строгого режима, порядке посещения объектов и мерах безопасности.

В ходе визита родственники побывали в церкви, столовой, клубе и жилых отрядах. Они смогли увидеть условия, в которых отбывают наказание их близкие. В столовой гости попробовали свежеприготовленную пищу и оценили качество питания осужденных.

Кроме того, родственники пообщались с сотрудниками учреждения и задали вопросы об организации быта, медицинском обеспечении и досуге осужденных.