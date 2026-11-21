Праздничные мероприятия в честь старта «Черной пятницы» пройдут в торговых центрах Пскова 21 ноября. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ТЦ.

Первым сезон распродаж откроет ТЦ «Максимус». Мероприятие состоится 21 ноября в 14:00. В программе — шоу-показы, призы и подарки, а также выступления артистов. Вход свободный.

В этот же день «Черная пятница» стартует в ТК «ПИК60». В торговом комплексе заявили скидки до 70%. Начало праздничного мероприятия «Черная пятница EVENT» — в 17:00. Вход свободный.

Семейная программа 21 ноября пройдет и в ТРК «Акваполис». Посетителей приглашают на «Барби вечеринку», в рамках которой состоится мастер-класс по декорированию мини-шопера.