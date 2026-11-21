XIII ежегодного Всероссийского математического флешмоба «Контрольная по математике для взрослых и не только», более известного как «Математический Кот» (MathCat) пройдет 28 ноября. Площадкой для проведения мероприятия станет Детский технопарк «Кванториум Псков», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

Фото: Детский технопарк «Кванториум Псков»

Проверить свои силы в решении интеллектуальных задач предалагается школьникам от восьми лет, студентам, взрослым и семьям, независимо от их образования и профессии.

Участникам будут предложены авторские задачи, разделенные на пять уровней сложности, или лиг: от самой сложной «красной» до базовой «прозрачной», а также «желтая», «зеленая» и «белая». Каждый участник получит комплект заданий всех лиг, но самостоятельно выберет уровень сложности. На выполнение выбранного уровня отводится полтора часа.

Начало флешмоба запланировано на 12:00. Для участия необходимо заранее пройти бесплатную электронную регистрацию на официальном сайте мероприятия маткэт.рф. Организаторы рекомендуют прибывать на площадку за 10–15 минут до начала, при себе обязательно нужно иметь СНИЛС. Количество мест на площадке ограничено, поэтому регистрация закрывается по мере заполнения.

По итогам мероприятия все участники получат электронные сертификаты. Торжественное вручение дипломов победителям и призерам флешмоба состоится через неделю, 5 декабря.

Математический флешмоб «Математический Кот» проводится Фондом поддержки инновационного образования совместно с образовательными организациями при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Фонда президентских грантов и Ассоциации негосударственного образования.