Ведущий хирург, онколог, маммолог, онкодерматолог Анатолий Михайленко рассказал о самых распространенных мифах об алкоголизме и назвал мифом утверждения о «безопасных» дозах алкоголя.

«Считается, что слабоалкогольные напитки (пиво, сидр) или дорогой алкоголь безвредны. На самом деле этанол токсичен в любом виде и количестве, он разрушает клетки мозга и печени. Научно мифы уже опровергнуты», - отметил Анатолий Михайленко.

По словам врача, многие также полагают, что алкоголь помогает снять стресс, расслабиться после работы, согреться в холод или даже вылечить простуду. Алкоголь не греет, а лишь расширяет сосуды, создавая ложное ощущение тепла, при этом увеличивая теплопотерю. При простуде спиртное угнетает иммунитет.

«Распространено мнение, что если человек может несколько недель не пить, он не алкоголик, или что зависимость можно победить одним волевым усилием. Периоды воздержания могут сменяться срывами, а для выздоровления необходима помощь специалистов и изменение мышления. Алкоголизм не лечится быстро», — отметил Анатолий Михайленко.