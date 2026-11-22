Наименее выгодными месяцами для отпуска в 2027 году станут январь, февраль и май, поскольку в них наименьшее количество рабочих дней, и отпускные могут оказаться меньше обычной зарплаты, рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«Самым "невыгодным" месяцем, как обычно, станет январь: в нем всего 15 рабочих дней. За ним идут февраль и май, где по 19 рабочих дней. Если уйти в отпуск в эти месяцы, отпускные могут оказаться меньше обычной зарплаты. В такие месяцы выгоднее работать», - сказал эксперт.

Ранее юрист объяснял, что выгодность отпуска зависит от количества в нем рабочих дней: брать его лучше в те месяцы, в которые таких дней больше.