Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 февраля 2025 года № 52н утверждён Стандарт деятельности по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации, социально-трудовых правах граждан и развитии форм занятости. Документ зарегистрирован в Минюсте 18 февраля 2025 года и вступил в силу 2 марта 2025 года. Приложение с показателями исполнения начинает действовать с 1 января 2026 года. Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов прокомментировал Приказ в своём Telegram-канале.

Стандарт принят в соответствии с Федеральным законом № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации». Он устанавливает единые правила, по которым центры занятости населения предоставляют гражданам и работодателям актуальную информацию о ситуации на региональном рынке труда, правах работников и современных формах занятости.

Основные положения:

Мера поддержки включает сервис «Информирование о положении на рынке труда…». Его оказывают центры занятости. Получателями выступают граждане и работодатели (или их представители).

Информирование о порядке получения услуги размещается:

на платформе «Работа в России»;

в помещениях центров занятости;

дополнительно — на сайтах органов власти, по «горячим линиям» и в СМИ.

Для обращения достаточно запроса по электронной почте или согласования индивидуального плана, а также сведений, уже имеющихся на цифровой платформе. При личном визите предъявляется паспорт (для представителя работодателя — ещё и документ о полномочиях).

Центр занятости обязан предоставить информацию не позднее 3 рабочих дней. Услуга прекращается при отказе заявителя. Результат — актуальные сведения о рынке труда, социально-трудовых правах и формах занятости.

С 2026 года вводятся показатели исполнения Стандарта, которые будут рассчитываться автоматически на платформе «Работа в России».

«Приказ Минтруда № 52н — важный шаг к реальной открытости рынка труда. Мы в СОЦПРОФ давно говорили: человеку нужна не только вакансия, но и полная картина — ситуация в регионе, его права и реальные возможности новых форм занятости. Теперь центры занятости обязаны в течение трёх рабочих дней дать конкретную информацию. Всё завязано на платформу „Работа в России“ — меньше бумажной волокиты и больше прозрачности. Для профсоюзов СОЦПРОФ принципиально, чтобы эта информация действительно помогала людям. Мы будем следить, как Стандарт применяется на местах. Готовы сотрудничать с Минтрудом и региональными службами, чтобы инструмент работал на благо людей труда. Прозрачный рынок труда — один из ключей к стабильности и справедливости», - написал Сергей Вострецов.

Таким образом, Приказ № 52н создаёт понятные правила игры для всех участников рынка труда и повышает качество государственной поддержки в сфере занятости.