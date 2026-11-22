Продолжается работа над установкой памятника Денису Ивановичу Фонвизину на территории его бывшего имения в деревне Руково Себежского муниципального округа. Об этом сообщила депутат Законодательного Собрания Псковской области Наталья Тудакова, которая побывала в деревне Руково вместе с инвестором проекта. На месте они обсудили и оценили, где лучше всего установить памятник, чтобы он гармонично вписался в историческое пространство.

Видео: Наталья Тудакова/ канал Мах

Бронзовая скульптура высотой 2,5 метра уже готова.

«Теперь наша задача — пройти все необходимые процедуры для её установки. Следующий этап — подготовка проекта и его согласование с местной администрацией в соответствии с действующим законодательством. Это только первый шаг в реализации большого замысла по сохранению культурно-исторического наследия этого места. Впереди ещё немало работы, но мы последовательно движемся к нашей цели. Хочется, чтобы это место вновь стало точкой притяжения для жителей и гостей Себежского края», - подчеркнула Наталья Тудакова.