Старшая медицинская сестра Екатерина Струкова Детской областной клинической больницы участвует в конкурсе «Лучший медицинский работник года – 2026», сообщили в группе медицинского учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Детская областная клиническая больница / «ВКонтакте»

За плечами Екатерины Струковой 36 лет работы в медицинской отрасли, и вот уже 18 лет она ежедневно заботится о здоровье маленьких пациентов именно в нашей Детской областной клинической больнице.

«Это огромный опыт, золотые руки и огромное сердце!» — добавили в ДОКБ.

В этом году на звание лучшего претендуют 37 сотрудников государственных медицинских организаций региона, а десять победителей получат дипломы и достойное денежное вознаграждение.

Поддержать Екатерину Струкову можно на сайте второго этапа конкурса «Лучший медицинский работник – 2026» до 18:00 27 ноября.