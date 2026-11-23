Горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции будет работать в Псковской области с 23 ноября по 4 декабря. Акцию приурочили ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечают 1 декабря, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
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Специалисты расскажут о путях передачи вируса, современных методах профилактики и способах защиты от заражения. Кроме того, жители региона смогут узнать, где можно бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ.
Получить консультацию можно по следующим телефонам:
- Псков — 8 (8112) 29-06-62;
- Дедовичи — 8 (81136) 9-17-19;
- Великие Луки — 8 (81153) 3-73-70;
- Невель — 8 (81151) 2-54-01;
- Остров — 8 (81152) 3-19-27.
Также круглосуточно работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43. Звонок бесплатный.