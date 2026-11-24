День моржа, который отмечается ежегодно 24 ноября, был учрежден в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF)* и Совета по морским млекопитающим.

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Моржи – крупнейшие ластоногие, обитающие в северном полушарии планеты Земля, одни из крупнейших представителей арктической фауны. Специалисты выделяют несколько географических рас этих млекопитающих. В Северной Атлантике обитает атлантический морж, между Чукоткой и Аляской — тихоокеанский, в море Лаптевых — лаптевский.

Длина самцов составляет 2,7–4,5 метра, самок – 2,2–3,7 метра, вес взрослых самцов может достигать 2 тонн, самок – 1 тонны. Новорожденный детеныш весит около 70-80 кг и достигает длины 1,2 метра. По размерам среди ластоногих моржи уступают только морским слонам.

В дикой природе моржи живут около 25-30 лет. Неповоротливые на суше, они очень подвижны в воде. Но большую часть времени эти млекопитающие проводят на берегу, где стараются держаться большими группами – от 10 до нескольких тысяч особей. Моржи питаются рачками, моллюсками и беспозвоночными, а также рыбой. Летом и осенью моржи собираются на береговых лежбищах, а зимой и весной живут на льдах, где самки приносят потомство.

В природе у моржей всего два естественных врага – полярный медведь и косатка, которые в основном охотятся на детенышей моржей. К сожалению, моржи являются объектом браконьерства и охотничьего промысла. Шкуры, бивни, жир и другие части тела млекопитающего издавна использовались в хозяйстве жителями Крайнего Севера.

Празднование Дня моржа не случайно назначено на 24 ноября. В последние дни осени моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселения особенно уязвимыми и нуждающимися в защите. Провозгласив этот праздник, защитники природы решили таким образом привлечь внимание общественности к проблемам тихоокеанских моржей, ведущим к сокращению численности морских млекопитающих.

Главная проблема – экологическая. Изменение климата в сторону потепления привело к тому, что площадь ледяного покрова Земли в последние годы стремительно уменьшается. В результате моржи вынуждены перемещаться со льда на сушу, образуя новые береговые лежбища. Массовое скопление моржей на таких лежбищах приводит к гибели большого количества молодняка.

Вторая проблема, с которой сталкиваются моржи, – вторжение людей на их территорию. Освоение человеком богатых запасов углеводородов на шельфе Ледовитого океана, развитие навигации, браконьерство – все это ведет к массовой гибели моржей и заставляет защитников природы бить тревогу. Тем более, что атлантический и лаптевский подвиды тихоокеанского моржа уже сейчас внесены в Красную книгу России.

Мониторинг моржей — одно из самых важных направлений деятельности национального парка «Русская Арктика» (Архангельская область РФ). Ежегодные экспедиции дают учёным новые сведения о количестве и местах обитания животного. Ведутся и круглогодичные наблюдения с помощью фотоловушек и спутниковых меток. Во время экспедиции 2021 года учёные обследовали 34 острова архипелагов Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и остров Виктория и зафиксировали более семи тысяч моржей.

Сегодня День моржа отмечается во всех арктических регионах России, где проводятся тематические просветительские акции и мероприятия. Их жители надеются, что со временем этот праздник будет столь же известен, как, например, День тигра на Дальнем Востоке или День снежного барса на Алтае.

В свою очередь, экологи призывают людей чаще вспоминать о нашей общей ответственности за сохранение дикой природы океана и более бережно относиться к его обитателям, пишет calend.ru .

* – в марте 2023 года Министерство юстиции РФ внесло в список иностранных агентов Всемирный фонд природы, 21 июня 2023 года Генпрокуратурой РФ WWF был объявлен нежелательной организацией (WWF, ранее назывался Всемирным фондом дикой природы)