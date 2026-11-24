Единовременное пособие при рождении ребёнка получили 1 894 жителя Псковской области с начала 2026 года. На эти цели направили свыше 53 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.
Правом на получение выплаты воспользовались 1 264 работающих и 630 неработающих родителей. Пособие может получить один из родителей независимо от уровня дохода семьи. При рождении двоих и более детей выплата полагается на каждого ребёнка.
Если мать ребёнка не трудоустроена, выплату может получить работающий отец. Для этого ему необходимо обратиться к работодателю с заявлением и предоставить свидетельство или справку о рождении ребёнка.
Неработающие родители могут подать заявление через портал «Госуслуги», в клиентской службе Социального фонда или МФЦ.
Пособие назначают и выплачивают в течение десяти рабочих дней со дня поступления необходимых сведений.
Получить дополнительную консультацию можно по телефону единого контакт-центра Социального фонда России: 8-800-100-00-01.