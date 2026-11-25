Уровень заработной платы, личностные качества руководителя и стабильность компании стали главными критериями выбора работы среди жителей Псковской области. При этом известность бренда работодателя важна лишь для 2% опрошенных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала hh.ru.

На размер заработной платы при выборе работодателя обращают внимание 85% респондентов, на личностные качества руководителя - 72%, на стабильность компании - 60%.

Понятные должностные обязанности важны для 53% опрошенных, возможности обучения и профессионального развития - для 47%, гибкий график - для 40%, перспективы карьерного роста - для 32%. Социальный пакет и интересные задачи отметили по 30% участников опроса, возможность работать удалённо или в гибридном формате - 21%, атмосферу доверия - 19%.

Репутацию компании включили в число главных критериев 11% жителей Псковской области.

Аналитики также выяснили, что личность руководителя важна для соискателей разных возрастов. Среди кандидатов в возрасте 35-44 лет этот критерий отметили 78%, среди молодёжи от 18 до 24 лет - 77%, среди людей в возрасте 45–54 лет - 73%, а среди соискателей старше 55 лет - 70%.

Чаще всего на личность руководителя обращают внимание специалисты административного профиля (83%), а также сотрудники сферы финансов, бухгалтерии и аудита (82%).

«Зарплата по-прежнему остаётся главным критерием выбора работы для жителей Псковской области, но наши данные показывают, насколько важен для людей будущий руководитель. И это вполне объяснимо: именно от него во многом зависит, как будут устроены рабочие процессы, насколько понятными окажутся задачи, как будет даваться обратная связь и соблюдаться договорённости. Фактически руководитель — тот человек, через которого сотрудник ежедневно взаимодействует с компанией», - отметила директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

Приоритеты соискателей также различаются в зависимости от профессии. Стабильность компании особенно важна для специалистов в сфере логистики, закупок и снабжения (76%), а также для работников производства (73%). Представители творческих профессий, дизайна и медиа чаще обращают внимание на интересные задачи (52%) и гибкий график (49%).

Опрос проводился с 25 августа по 2 сентября 2026 года среди 5748 российских соискателей, в том числе жителей Псковской области. Участники могли выбрать до семи наиболее важных критериев выбора работодателя.