До 42 часов увеличится внеурочная деятельность псковских школьников. Соответствующий законопроект поддержали депутаты Законодательного Собрания Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В имеющиеся нормативы (32 часа) включат до 10 дополнительных часов внеурочной деятельности в неделю. В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего образования образовательная организация должна обеспечить обучающимся до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью.

Ведение внеурочной деятельности (в формах, отличных от урочных) является частью образовательного процесса в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся.

Также законопроектом планируется уменьшить долю расходов на приобретение форменной одежды для кадетов. В 2026 году на эти цели предусмотрено 4,58 миллионов рублей. При этом размер субвенций из областного бюджета не изменится, поскольку расходы на форму рассчитывают исходя из фонда оплаты труда педагогов.

Еще одно изменение касается оплаты труда административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования. При расчете среднего должностного оклада предложено учитывать повышающий коэффициент, который Министерство образования Псковской области будет устанавливать ежегодно.

Кроме того, из методики расчета субвенций для центров «IT-куб» хотят исключить поправочный коэффициент, предназначенный для повышения средней зарплаты педагогов дополнительного образования до уровня прогнозной зарплаты учителей.

Авторы инициативы объясняют это тем, что «IT-кубы» работают на базе других образовательных организаций и не являются самостоятельными юридическими лицами. Педагоги ведут занятия в таких центрах по совместительству, а их зарплата зависит от фактически отработанного времени. Поэтому дополнительный коэффициент для доведения оплаты труда до целевого показателя не требуется.

Законопроект принят единогласно.