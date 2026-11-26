Если в последнее время вам кажется, что с «Почтой России» происходит что-то не то — то, скорее всего, это не кажется. Государственная компания, входящая в перечень стратегических предприятий Российской Федерации, давно уже перестала быть самым надежным и удобным оператором связи. Цены на услуги растут, при этом сам сервис оставляет желать лучшего.

В Пскове горожане жалуются, но находят альтернативы: различные службы доставки, электронные сервисы. Иначе обстоит дело в деревнях Псковской области. Здесь почтальон — единственный, кто приносит пенсию, газету и весточку из районного центра. Закрытие отделения или сокращение штата означает, что пожилой человек останется один на один с бытовыми проблемами: не получить посылку, не оплатить коммуналку, не получить вовремя деньги. В чем причины кризиса и есть ли надежда, что ситуация изменится, разбиралась Псковская Лента Новостей.

«Лишний раз связываться не хочу»

Казалось бы, национальный оператор связи не избежал модернизации. В последние годы проводились ремонты помещений, появлялись новые цифровые сервисы. В большинстве обновленных городских отделений вместо живой очереди пытались вводить электронную, что гораздо удобнее. Правда, в последнее время чаще всего на терминале висит табличка «Не работает», и клиентов принимают по старинке. Также создано приложение, зарегистрировавшись в котором, клиенты могут получать почтовые отправления без предъявления паспорта и заполнения квитанций. Есть услуги доставки посылок. При этом, жалоб на работу почты у псковичей меньше не становится. И даже на сайте объявлений о продаже товаров нередко встречаешь пометки: «Доставка - любая, кроме «Почты России».

Что не устраивает клиентов? Расписание даже в городских почтовых отделениях часто меняется и далеко не всегда удобно для работающего человека. Например, в почтовом отделении на Четырех углах выходной не только в воскресенье, но и в понедельник.

В помещениях до сих пор нет Wi-Fi. Особенно ощутимо это неудобство было летом, когда мобильный интернет блокировали. Приходить в отделение за посылкой можно было, только заранее сделав скриншот уведомления, в противном случае получить ее не было возможности. При этом конкуренты «Почты РФ» в сфере доставки быстро сориентировались — в течение пары недель у них уже была гостевая Wi-Fi-сеть, к которой по паролю могли подключаться клиенты.

Есть жалобы и на обслуживание в отделениях. Например, много претензий к отделению на ул. Комдива Кирсанова. «Худшее отделение просто», - поделилась впечатлениями псковичка Дарья Д. По ее словам, график работы, указанный на сайте, зачастую не совпадает с реальным. «Не важно, какое расписание на сайте - есть «бумажка» на двери, которая будет регламентировать, как на самом деле эти ребята работают», - рассказала женщина.

Помимо проблем с графиком, клиентка отмечает «жуткие очереди» в дни выплат пенсий и приема коммунальных платежей. «Работает одно окно. Очередь движется медленно, и там реально можно простоять несколько часов. При этом, когда отделение было пустым, сотрудник вышел ко мне только спустя 15 минут ожидания», - отметила она.

Псковичка недовольна и услугой доставки корреспонденции. По ее словам, сотрудники почты иногда «не могут найти письмо». Поэтому и посылки, и журналы Дарья старается заказывать на центральное почтовое отделение. «Отдельная тема - квитанции. В этом году уже несколько раз их не приносили вообще! Сотрудники почты оправдываются тем, что у них нет почтальонов. Не знаю, как на это реагировать. Лишний раз связываться с нашим отделением не хочу», - сказала она.

Вместе с тем женщина отметила, что в других городских отделениях таких проблем нет. «На главпочтамте очень быстро с очередью работают. На улице Труда очень хорошее отделение - никаких проблем с приемом и выдачей посылок, все нормально», - сообщила она.

«Временно» закрыты

Но неудобства горожан — ничто по сравнению с проблемами на селе, где почтовые отделения просто закрываются. В Локнянском муниципальном округе из восьми уже два закрыты. В Дедовичском муниципальном округе перестало работать отделение связи в деревне Вязье. Причина - увольнение начальника отделения связи и почтальона: сотрудники ушли с работы в связи с переводом в режим неполного рабочего дня, что фактически означало сокращение зарплаты. При этом нагрузка оставалась прежней: нужно было обслуживать не только саму деревню, но и населенные пункты в радиусе пяти километров. В результате закрытия отделения привычных услуг лишилось более 500 человек.

Жители деревни Полоное Порховского района тоже столкнулись с ситуацией закрытия почты в связи с кадровой проблемой. Точнее, как сообщали местные СМИ, отделение перешло на «временный режим работы из-за образовавшихся вакансий» - принимает граждан по средам и субботам с 11:00 до 14:00. В соседнем Хилово, где тоже подобная ситуация, - только по средам. Почтальоны, несмотря на сокращенный график самого отделения, по-прежнему доставляют корреспонденцию, газеты и пенсии на дом.

«Я не знаю, почему ушли старые работники. Но сейчас отделение работает», - сообщила жительница Порховского района Екатерина Богданова. Правда, проблемы у вновь нанятых специалистов уже есть. «Недавно я получала посылку. Сотрудники не могли оформить, так как зависают компьютеры. Но у меня было все оплачено, поэтому мне посылку выдали - сказали, что все сделают, когда начнут компьютеры работать. А вот другим пришлось уйти. Нынешним работникам хочется пожелать терпения. Кто-то их ругает и уходит недовольный, а кто-то, как я, все понимает», - отметила женщина.

Но, несмотря на подобные трудности, по мнению местной жительницы, «без почты оставаться нельзя». «Это и посылки, и платежи и много чего. Также там есть торговая точка, где мы что-то покупаем и цены иной раз лучше, чем в обычных магазинах», - рассказала она.

Проблемы — в каждом муниципалитете

Случаи закрытия отделений или перехода на временный режим работы - не уникальная история: аналогичные ситуации из-за ухода сотрудников случаются по всему региону. Поэтому вопрос о работе почты был поднят на заседании Ассоциации Совета муниципальных образований Псковской области.

По словам председателя Ассоциации, главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой, для разговора были приглашены руководитель управления федеральной почтовой связи по Псковской области АО «Почта России» Оксана Коновалова (на тот момент находилась в должности всего несколько дней) и замначальника управления цифрового развития связи правительства Псковской области Эдуард Смирнов.

«Одним из пунктов повестки дня был вопрос о работе отделений почтовой связи на территории Псковской области. Данный вопрос возник не случайно. В каждом муниципальном образовании области в адрес глав поступает огромное количество обращений от граждан на некачественное предоставление услуг, неукомплектованность и закрытие сельских отделений почтовой связи, нарушение режима работы мобильных групп Аналогичные обращения поступают и к губернатору Псковской области», - рассказала Вера Кондратьева.

Руководитель Ассоциации также сообщила, что проблемы есть и в Пыталовском муниципальном округе, главой которого она является. «Раньше на территории округа функционировало 14 почтовых отделений, в том числе одно отделение в городе Пыталово. В настоящее время уже закрыто два почтовых отделения в деревнях Мирный и Свиново, а в трех населенных пунктах — Линово, Скорды и Гавры - работа отделений почтовой связи приостановлена. Что это значит? По факту они не работают. Причем, деревни Гавры и Линово - это одни из крупных населенных пунктов по меркам нашего муниципалитета», - пояснила Вера Кондратьева.

По ее словам, в связи с проводимой реорганизацией в отделениях почтовой связи часто меняется структура и штатная численность: «Упраздняются должности сельских почтальонов, при этом статус начальника отделения изменяется на управляющего с возложением на него обязанностей по доставке корреспонденции и пенсий даже в самые отдаленные населенные пункты». «Учитывая тот факт, что наши территории с хуторным расселением, почтальону без транспорта необходимо разнести корреспонденцию и пенсии по населенным пунктам, расположенным друг от друга на несколько десятков километров. Пешком в данных условиях по сельским тропинкам пройти очень тяжело. Естественно, все это приводит к увольнению сотрудников, нагрузка на оставшихся многократно возрастает. А оплата труда остается на прежнем уровне или даже уменьшается», - обрисовала проблему глава муниципалитета.

Вера Кондратьева отметила, что подобная оптимизация почтовых отделений вызывает недовольство населения. Люди жалуются на фактическое закрытие отделений, на неудовлетворительные сроки доставки почтовых уведомлений, а порой и полное отсутствие доставки даже подписной корреспонденции - газеты, журналы, на которые были ранее подписаны, сейчас не доставляются до жителей. При закрытии отделений у населения нет возможности оплатить коммунальные и другие платежи.

Вместо закрытых отделений связи населенные пункты обслуживают мобильные группы - передвижные почтовые отделения, где есть все необходимое для работы. Однако к этим почтовым «автолавкам» тоже есть претензии. «Мобильные группы часто не придерживаются того графика, который был доведен до жителей, вовремя не доставляют платежные документы даже в то отделение почтовой связи, куда они должны приезжать на два или на три часа один раз в неделю. А если нет уведомлений, люди вовремя не оплачивают налоги и платежи за коммунальные услуги, не получают вызовы в суд и другие инстанции. Мы часто сталкиваемся с такими моментами», - заметила Вера Кондратьева.

Руководитель Ассоциации сообщила, что «аналогичная информация, приблизительно с такими же примерами, была доведена до регионального управляющего и главами других муниципалитетов».

«Для того, чтобы более конструктивно вести разговор, разговор по существу, было принято решение составить график выезда руководителя управления федеральной почтовой связи по Псковской области в муниципалитеты, чтобы уже на местах посмотреть и принять какие-то конкретные решения для исправления сложившейся ситуации. Оксана Владимировна Коновалова заверила, что до 1 декабря такой график рабочих выездов будет предоставлен в Ассоциацию. А мы доведем его до всех глав муниципальных образований», - сообщила Вера Кондратьева.

Связь человека с человеком

Ответ на запрос редакции, направленный в Управление федеральной почтовой связи Псковской области, в течение недели не был получен. Поэтому озвучить позицию Почты России по проблеме, которая беспокоит тысячи людей, мы не можем.

Глава Ассоциации Совета муниципальных образований Псковской области надеется, что ситуация изменится в лучшую сторону. «Проблем много. Условия у сотрудников почты очень тяжелые. Помимо того, что у них есть свои обязанности (доставка корреспонденции), они выполняют функции торговой точки - с консервами, макаронами и всем остальным. Поэтому работники отделения почтовой связи должны еще и определенный план по продажам продуктов питания выполнить. Почтальон, работающий в городе, обслуживает один многоквартирный дом — пусть даже это 90 абонентов. На селе, чтобы обслужить 90 человек — доставить им корреспонденцию или принести пенсию - ему нужно обойти километров 15 пешком», - заметила Вера Кондратьева.

Также, по ее словам, несмотря на то, что развивается цифровизация, «есть бабушки в отдаленных населенных пунктах, у которых только стационарный телефон, и до них цифровизация вряд ли дойдет». Далеко не все пожилые люди «дружат» с новыми технологиями, и нужен привычный способ связи.

Впрочем, и у пожилых людей, которые идут в ногу со временем, пользуются компьютерами и смартфонами, есть потребность не только в своевременном получении услуги, но и в живом общении.

«Я ежемесячно хожу на почту, потому что я получаю там ЕДВ (Ежемесячная денежная выплата, федеральная социальная поддержка - прим.ред.). Когда в свое время меня известили о том, что есть альтернатива - либо получать на почте, либо через банк, я сознательно осталась почтой. Получать выплаты на карту - это быстро и удобно: телефон пикнул, деньги пришли, и все. А для очень многих пенсионеров, в первую очередь нужна живая связь человека с человеком. Не только результат - получил деньги, но и эмоции, настроение от доброго отношения сотрудников почты. Они у нас очень отзывчивые, доброжелательные люди, которые всегда идут навстречу», - рассказала жительница поселка Красногородска Галина Ш.

Отделение почтовой связи в Красногородске обслуживает сам поселок и близлежащие деревни. «У нас почтовое отделение совсем небольшое, всего семь человек: начальник, два оператора и четыре почтальона. Отделение работает с 9 до 21 часа. Помимо выдачи корреспонденции, в обязанности работников входит сотрудничество с Вайлдберриз и ВТБ-банком, выплаты пенсии (в небольшом количестве), оформление подписки, продажа продовольственных товаров и еще множество других операций», - перечислила женщина.

К сожалению, ситуация с «Почтой России» в Псковской области показывает, что проблема выходит за рамки обычных бытовых неудобств. И если в городах у жителей есть альтернативы, на селе почта остается жизненно необходимой инфраструктурой. Обсуждение проблемы на уровне Ассоциации Совета муниципальных образований дают осторожную надежду на изменения. Но для реального улучшения нужны не только выезды и обещания, а конкретные меры: сохранение сельских отделений и почтальонов, достойная оплата труда, транспорт для доставки, стабильная связь и цифровые сервисы, которые не заменяют, а дополняют живое общение.

Таким образом, почта на селе — это не просто коммерческая услуга, а социальная функция. Если ее не поддерживать, жители отдаленных территорий окажутся отрезанными от денежных выплат, связи и информации. Поэтому реформа почты должна учитывать не только экономическую эффективность, но и социальные последствия для сельских жителей.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН