Педагоги и воспитанники детского технопарка «Кванториум Псков» принимают участие в международном проекте технологического и культурного обмена «Точка.Псков». С 23 по 29 ноября псковская делегация находится в Полоцке, где для участников подготовили образовательную, конкурсную и экскурсионную программы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе организации.

Фото здесь и далее: «Кванториум Псков»

Проект реализуют совместно с Полоцким районным центром детей и молодёжи. Он направлен на укрепление сотрудничества между Россией и Беларусью.

Псковские наставники проведут для белорусских школьников мастер-классы по робототехнике, искусственному интеллекту, виртуальной и дополненной реальности, аэросъёмке, 3D- и 2D-моделированию, фотографии.

«В Кванториуме реализуется много уникальных программ, а система дополнительного образования Беларуси находится на высочайшем уровне. Мы уверены, что в ходе этого проекта сможем почерпнуть друг у друга свежие идеи, перенять лучший опыт и обогатить свои методические приёмы», - отметила директор технопарка Надежда Григорьева.

В первый день визита состоялся круглый стол с участием педагогов двух стран. На 27 ноября запланирована встреча «Традиции и современность - залог успеха», на которой псковские наставники представят свои разработки, в том числе совместный проект со Снетогорским монастырём «Техногорье».

Кроме того, российские и белорусские школьники примут участие в конкурсе технического творчества, где продемонстрируют навыки моделирования, сборки и программирования роботов. Итоги конкурса подведут 26 ноября.

Для псковской делегации также подготовили экскурсионную программу. Ребята посетят Спасо-Ефросиньевский монастырь, Кадетское училище, музеи белорусского книгопечатания и традиционного ручного ткачества, Курган Бессмертия и музей боевой славы. Запланированы поездка в Новополоцк, концерт органной музыки и экскурсия по Софийскому собору.

Проект «Точка.Псков» продлится до конца декабря. По итогам совместной работы организуют передвижную выставку, которую представят в Полоцке и Пскове, а также международную онлайн-конференцию с участием школьников и педагогов. Присоединиться к трансляции сможет любой желающий после предварительной регистрации.



Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.