Малотравматичный метод хирургического лечения пупочных грыж и грыж белой линии живота применяют в филиале «Псковский городской» Псковской городской клинической больницы. Операции проводят через небольшие проколы с использованием специальных сетчатых имплантов. Об этом сообщили в медучреждении.

Фото: Псковская городская клиническая больница / Max

Врачи напомнили, что грыжи передней брюшной стенки не проходят самостоятельно, со временем могут вызывать серьёзный дискомфорт и приводить к опасным осложнениям, в том числе ущемлению.

Для лечения таких грыж псковские хирурги применяют лапароскопическую герниопластику. Этот метод позволяет избежать больших разрезов, снизить травматичность операции и сократить период восстановления. Во время операции врачи используют специальные сетчатые импланты, которые укрепляют брюшную стенку и снижают риск повторного появления грыжи.

В больнице также отметили, что подготовка к операции не требует длительного сбора обследований. Пациентам необходимо сдать ряд анализов и согласовать удобную дату хирургического вмешательства.

Получить дополнительную информацию можно по телефону филиала «Псковский городской»: 8 (8112) 29-85-47.