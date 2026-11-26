Правильное питание, отказ от злоупотребления алкоголем и регулярные медицинские обследования помогают снизить риск развития серьёзных заболеваний желудочно-кишечного тракта. О пяти основных правилах профилактики рассказали гастроэнтерологи Псковской областной клинической больницы.



Фото: Псковская областная клиническая больница / ВК

Следить за питанием. Врачи рекомендуют включать в ежедневный рацион продукты, богатые клетчаткой: овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. При этом употребление трансжиров, полуфабрикатов и продуктов глубокой переработки стоит ограничить.

Своевременно выявлять и лечить Helicobacter pylori. Эта бактерия является одной из основных причин гастрита и язвенной болезни, а также повышает риск развития рака желудка. При выявлении инфекции необходимо пройти курс лечения, назначенный врачом.

Ограничить употребление алкоголя. Злоупотребление спиртными напитками может привести к тяжёлым заболеваниям печени и острому панкреатиту. Одним из наиболее опасных осложнений последнего является панкреонекроз — гибель тканей поджелудочной железы.

Регулярно проходить диспансеризацию. Злокачественные новообразования желудка и толстой кишки могут долгое время развиваться без выраженных симптомов. Профилактические обследования позволяют выявить заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Не пренебрегать скрининговыми обследованиями. Для раннего выявления колоректального рака применяют колоноскопию, сигмоскопию и иммунохимический анализ кала на скрытую кровь.

Гастроэнтерологи также призвали не игнорировать дискомфорт в животе, частую изжогу, тошноту и изменения в работе кишечника. При появлении таких симптомов необходимо обратиться к терапевту или гастроэнтерологу.

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