К десяти годам лишения свободы приговорили женщину 1989 года рождения за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. У неё изъяли почти килограмм запрещённого вещества. Об этом сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Псковский районный суд

Суд установил, что ранее судимая женщина работала «курьером-закладчиком» интернет-магазина по продаже наркотиков в составе организованной группы.

В ноябре 2025 года она получила координаты тайника, в котором находилось 991 грамм наркотического вещества. После того как женщина забрала свёрток, её задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Подсудимая частично признала вину, не отрицая своего участия в организованной группе.

Суд признал женщину виновной, отменил условное осуждение по предыдущему приговору за приобретение наркотиков и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, у осуждённой конфисковали мобильный телефон.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Псковский областной суд.