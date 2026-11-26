Приём вторсырья начнётся в экоцентре «Экогрупп» на Красноармейской набережной, 22 в Пскове с 4 декабря. На первом этапе жители города смогут сдавать 13 видов вторсырья, в дальнейшем этот перечень планируют расширить. Об этом сообщили в компании ООО «Экогрупп».

Изображение: ООО «Экогрупп» / ВК

Псковичи смогут приносить в экоцентр бумагу и картон, упаковки для яиц из пульпакартона, пластиковые пакеты, жесть и алюминий, твёрдый пластик с маркировкой HDPE (02), пластиковые крышки от бутылок, батарейки, пробку, текстиль, ПЭТ-бутылки и стекло.

Главное условие приёма - всё вторсырьё должно быть чистым, сухим и рассортированным по видам.