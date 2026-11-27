Ежегодная отчетно-выборная конференция Союза пенсионеров Псковского муниципального округа прошла в муниципалитете. Как сообщила глава округа Наталья Федорова в Мах, на встрече подвели итоги работы организации и наградили ее активистов.

Фотографии: Наталья Федорова / Max

С отчётом о деятельности Союза пенсионеров округа выступила руководитель организации Екатерина Рыжакова.

Также Наталья Федорова отметила, что представители Союза пенсионеров совместно с Советом ветеранов активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи, организации памятных и праздничных мероприятий, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах и культурных событиях. Особую благодарность Наталья Фёдорова выразила «серебряным» волонтерам за помощь фронту.

«Представители организации - это профессионалы в самых разных сферах, лидеры общественного мнения, обладающие подкупающей мудростью, взаимовыручкой и колоссальным жизненным и профессиональным опытом», - подчеркнула глава муниципалитета.

Наталья Федорова вручила благодарности местным активистам Союза пенсионеров муниципалитета и поблагодарила их за вклад в общественную жизнь округа.