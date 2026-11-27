Ежегодная отчетно-выборная конференция Союза пенсионеров Псковского муниципального округа прошла в муниципалитете. Как сообщила глава округа Наталья Федорова в Мах, на встрече подвели итоги работы организации и наградили ее активистов.
Фотографии: Наталья Федорова / Max
С отчётом о деятельности Союза пенсионеров округа выступила руководитель организации Екатерина Рыжакова.
Также Наталья Федорова отметила, что представители Союза пенсионеров совместно с Советом ветеранов активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи, организации памятных и праздничных мероприятий, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах и культурных событиях. Особую благодарность Наталья Фёдорова выразила «серебряным» волонтерам за помощь фронту.
Наталья Федорова вручила благодарности местным активистам Союза пенсионеров муниципалитета и поблагодарила их за вклад в общественную жизнь округа.
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