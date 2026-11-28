Среднее время ежедневного прослушивания радиостанции «Маруся ФМ» достигло 87 минут на одного слушателя, что на 23 минуты превышает средние показатели по радиорынку. Такие данные приводит исследовательская компания Mediascope (апрель — июнь 2026) в отчете Radio Index.

Недельный показатель времени прослушивания (TSL Weekly) составил 206 минут. Высокая удержаемость аудитории объясняется отсутствием затяжных разговорных сегментов и жесткой селекцией музыкального материала по принципу «вчера в студии — сегодня в эфире»: новые отечественные треки попадают в ротацию сразу после релиза.

Кроме того, по версии портала «Топ-Радио», станция занимает первое место в России по продолжительности прослушивания в интернет-вещании.

Для региональных рекламодателей Пскова, где станция работает на частоте 105,3 FM, эти цифры подтверждают высокий уровень контакта аудитории с локальными рекламными выходами. Получить консультацию и заказать рекламу можно по телефону: +7 (8112) 710-120. Возрастная категория: 12+.