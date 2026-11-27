Количество детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей в Псковской области неуклонно снижается и достигло 1 690 человек. Об этом сообщила заместитель начальника отдела опеки и попечительства министерства социальной защиты Псковской области Наталья Никонова в эфире радион «ПЛН FM» (102,6 FM).

«Мы посчитали. Честно говоря, сами удивились. С 2008 года в семьи было принято свыше шести тысяч детей. 6 318 детей передали на семейные формы устройства. Прошло почти 20 лет и общее число детей-сирот неуклонно уменьшается. Если в 2008 году на учете в Псковской области проживало 4 100 детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, то на сегодняшний день - 1 690 детей. Цифра уменьшается и связано это с работой, которая ведется с семьями, уменьшается количество родителей лишенных родительских прав», – сообщила Наталья Никонова.

Она пояснила, что сейчас на федеральном уровне реализуется концепция совершенствования деятельности органов опеки. В частности, в рамках реализации этой концепции меняется вектор работы органов опеки.