Декада инвалидов пройдет в Псковском музее-заповеднике с 1 по 10 декабря. В рамках инклюзивной акции «Музей для всех» для людей с особенностями здоровья подготовили культурно-образовательные программы, мастер-классы и экскурсии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Первая декада декабря – время, когда Псковский музей, как и многие государственные учреждения нашей страны, распахивает двери для людей с инвалидностью в рамках инклюзивной акции «Музей для всех», — отметили в музее.

Международный день инвалидов отмечается 3 декабря. В этот день на всех объектах музея пройдет день открытых дверей.

«В мероприятиях участвуют люди с физическими, сенсорными, интеллектуальными или психическими нарушениями. К мероприятию присоединяются те, кому не безразлично полноценное участие людей с ограниченными возможностями в развитии общества и государства в целом. Цель такого мероприятия — обратить внимание населения на проблемы лиц, утративших трудоспособность, защиту их прав, свобод и достоинства, возможность их участия в общественной жизни», — рассказала главный специалист Музейного образовательного центра Зинаида Колесникова.

Программа декады:

1 декабря — программа для организованных групп «Башня, стерегущая город» в музейном комплексе «Варлаамовский угол».

2 декабря — мастер-класс для организованных групп «Сувенир из фетра» в музейном комплексе «Палаты у Сокольей башни».

3 декабря — день открытых дверей на всех объектах музея.

4 декабря — программа для организованных групп «Кто в доме хозяин» в музейном комплексе «Палаты у Сокольей башни».

5 декабря в 11:30 — программа для сборной группы «Как жил купец Поганкин» в Главном здании музея.

6 декабря в 11:30 — программа для сборной группы «Карты, звери, чудеса» в музейном комплексе «Двор Постникова».

7 декабря — экскурсия для организованных групп «Мстёра многоликая» в музейном комплексе «Двор Постникова».

8 декабря — программа для организованных групп «Путешествие в древний город» в Псковском кремле.

9 декабря — программа для организованных групп «Белая скатерть Рождества» в музейном комплексе «Двор Постникова».

10 декабря — программа для организованных групп «Карты, звери, чудеса» в музейном комплексе «Двор Постникова».

Справки, заказ программ и запись на мастер-классы проводят по телефонам: +7 (8112) 29-22-60, +7 (911) 358-08-16.